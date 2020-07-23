Фотофакт. Под Стамбулом высохли водохранилища, снабжающие город водой
Уровень заполняемости водохранилищ Казандере и Пабучдере под Стамбулом достиг рекордно низкой отметки.
В Турции в водохранилищах Казандере и Пабучдере, которые являются источником снабжения пресной воды в Стамбул, уровень воды опустился до критически низкой отметки. Об этом рассказали в Управлении водоснабжения и канализации Стамбула, сообщает
«Уровень заполняемости Казандере — 8,54%, Пабучдере — 2,46%», — сообщили в управлении.
По состоянию на начало апреля этот показатель был 36,65% и 23,47% соответственно, что также невысокий показатель.
Эксперты объясняют это отсутствием необходимого количества осадков в зимние месяцы.