Фотофакт. Под Стамбулом высохли водохранилища, снабжающие город водой

Уровень заполняемости водохранилищ Казандере и Пабучдере под Стамбулом достиг рекордно низкой отметки.

Фото: TRT Haber (Турция)

В Турции в водохранилищах Казандере и Пабучдере, которые являются источником снабжения пресной воды в Стамбул, уровень воды опустился до критически низкой отметки. Об этом рассказали в Управлении водоснабжения и канализации Стамбула, сообщает «Укринформ» .

«Уровень заполняемости Казандере — 8,54%, Пабучдере — 2,46%», — сообщили в управлении.

По состоянию на начало апреля этот показатель был 36,65% и 23,47% соответственно, что также невысокий показатель.

Эксперты объясняют это отсутствием необходимого количества осадков в зимние месяцы.