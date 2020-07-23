Фотофакт. Под Стамбулом высохли водохранилища, снабжающие город водой

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Уровень заполняемости водохранилищ Казандере и Пабучдере под Стамбулом достиг рекордно низкой отметки.

Фото: TRT Haber (Турция)

 В Турции в водохранилищах Казандере и Пабучдере, которые являются источником снабжения пресной воды в Стамбул, уровень воды опустился до критически низкой отметки. Об этом рассказали в Управлении водоснабжения и канализации Стамбула, сообщает «Укринформ».

 «Уровень заполняемости Казандере — 8,54%, Пабучдере — 2,46%», — сообщили в управлении.

По состоянию на начало апреля этот показатель был 36,65% и 23,47% соответственно, что также невысокий показатель.

Эксперты объясняют это отсутствием необходимого количества осадков в зимние месяцы.
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Тэги: пресная вода засуха Турция Город: Стамбул

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