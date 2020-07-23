Лукашенко заявил о «политической пандемии» в Беларуси

Официальный лидер выступил утром 23 июля перед руководством экономического блока страны.

Глава государства подчеркнул, что ключевой задачей органов власти является избавить граждан от проблем, связанных с текущей мировой экономической ситуацией, влияющей и на внутренние дела страны, передает его пресс-служба.

«Избирательная кампания пройдет, градус политических процессов снизится, и экономика окажется в центре общественного внимания, — напомнил Лукашенко. — Поэтому сегодня я пригласил экономический блок руководства центральных и местных органов власти, чтобы рассмотреть работу отраслей реального сектора и услуг, финансов, социальной сферы, которая должна быть под пристальным нашим контролем. Ни один вопрос, винтик в этой машине не должен допустить сбоя».

Лукашенко сказал, что с начала года Беларусь столкнулась с целым рядом вызовов.

«В начале года, во время испытания нас "нефтяной пандемией", нам это удалось. Затем была вирусная, "информационная". Теперь началась политическая "пандемия"», — уточнил он.