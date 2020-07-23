За минское «Динамо» будет выступать один из топ-бомбардиров лиги Онтарио

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Достигнута договоренность о подписании контракта с американским нападающим Иваном Лодней 1999 года рождения.

Фото: hcdinamo.by

Минувший сезон форвард с белорусскими корнями провел в OHL, где в составе «Ниагара Айс Догс» сыграл 41 матч и набрал 62 (27+35) очка. В 2017 году Иван был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в третьем раунде, сообщили в пресс-службе динамовев. В перспективе Иван рассматривается в качестве кандидата в сборную Беларуси.

«Насколько мне известно, "Динамо" даже с привлечением дипломатических каналов пыталось выйти на руководство "Уайлд" и убедить их согласовать временный отъезд игрока в КХЛ. Предполагалось, что в случае интереса к Ване в НХЛ его сразу же отпустят из Минска. В итоге договориться с клубом не получилось. Тем не менее, подкупает само стремление "Динамо" работать в этом направлении», — рассказывал агент Святослав Киселев.

Иван родился в США в семье советского хоккеиста Константина Лодни, который играл за команды из Украины. У Ивана есть и белорусские корни — его дедушка родом из Гомеля. После нескольких сезонов в детских лигах в 2015 году Ивана Лодню на драфте Хоккейной Лиги Онтарио выбрала «Эри Оттерс» под 20-м номером. В 2017 году Иван вместе с «Эри» выиграл главный трофей OHL. Он также сыграл пять матчей в составе сборной США (U17).

Дальше «Эри» обменял нападающего в «Ниагару», где он провел два сезона. В сезоне 2018/19 — 41 матч и 45 (17+28) очков, в сезоне 2019/20 — 41 матч и 62 (27+35) очка. Результативность могла быть выше, если бы не травмы. Тем не менее, в минувшем сезоне Иван был капитаном команды, а по средней результативности входил в топ-15 лиги Онтарио.
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Иван Лодня Святослав Киселев Константин Лодня Город: Минск

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