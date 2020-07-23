Le Temps (Швейцария): Тихановская — наибольшая угроза переизбранию Лукашенко

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Брошенная в тюрьмы, запуганная и исключенная из избирательного процесса оппозиция, ко всеобщему удивлению, воплотилась в домохозяйке, которая стала главной угрозой пятому переизбранию находящегося 25 лет у власти Александра Лукашенко. Об этом пишет популярная швейцарская франкоязычная газета Le Temps («Время») в материале под заголовком «Женский вызов зажигает белорусские президентские выборы».

«Женская тройка намерена подорвать запрограммированное переизбрание 9 августа 65-летнего белорусского президента Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, — пишет специализирующийся на Восточной Европе автор издания Эмманюэль Гринспан. — Совершенно неожиданно в стране с населением 9,5 млн человек 16 июля оппозиция объединилась вокруг 37-летней Светланы Тихановской — домохозяйки, абсолютного новичка в политике. Это единственный независимый кандидат, которого режим согласился зарегистрировать на президентских выборах».

Газета комментирует совместный фотоснимок Тихановской, спикера штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой и супруги Валерия Цепкало Вероники: «Максимальный контраст c патриархальным, на грани абсурда поведением президента. Александр Лукашенко немедленно предложил ревизию Конституции в расчете на то, что президентский пост будет зарезервирован для лиц, служивших в армии. Открытым текстом: для мужчин».

«Нужда — мать изобретательности (французский эквивалент русской пословицы «Голь на выдумки хитра». — ред.). Неожиданное появление Тихановской стало следствием последовательного "обнуления" всех кандидатур, представляющих угрозу для Александра Лукашенко, — пишет автор. — Муж кандидата, Сергей Тихановский, стал первой жертвой. Очень популярный оппозиционный youtube-блогер был задержан 29 мая, вскоре после того, как объявил о намерении выдвигаться в президенты. Идя по стопам супруга, Светлана Тихановская бросила вызов власти, собрав более 100 тыс. подписей в свою поддержку — обязательная формальность для каждого кандидата. Во всех городах страны выстроились длинные очереди, которые впервые продемонстрировали масштаб недовольства белорусов в условиях полного контроля режимом телевидения и запрета всех политических опросов».

«Невзирая на готовность полиции к брутальным арестам, женская тройка начинает серию митингов по всей стране. Первый состоялся в воскресенье в Минске, собрав от 7 до 10 тыс. человек — на окраине столицы. Цифра, которую белорусская оппозиция считает беспрецедентной. Теперь кампанию ведет эта учительница с ограниченными ораторскими способностями, дезорганизованная, движимая, по ее собственному признанию, любовью к своему мужу. Объявленная цель в случае ее избрания: немедленно организовать новые, свободные и демократические выборы», — пишет Le Temps.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская

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