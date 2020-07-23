Лукашенко: новому руководству правительства придется подкорректировать свои стиль и методы работы

Во время текущей избирательной кампании от граждан получено «огромное количество инициатив и пожеланий», заявил Александр Лукашенко 23 июля на совещании с руководством экономического блока страны.

Фото: president.gov.by

«Этот мощный канал обратной связи экономическим службам всех уровней следует использовать в своей повседневной работе, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Все, о чем говорили люди, то распоряжение, которое я подписал по результатам мониторинга настроения людей, должно быть безукоризненно исполнено. Там вопросы нашего уровня».

«В этой части новому руководству правительства придется подкорректировать свои стиль и методы работы», — сказал глава государства.

«Сегодня мы остановимся на трех самых значимых вопросах, которые постоянно находятся на контроле у общества, — зарплаты, занятость и цены. Я внимательно изучил все статистические и оперативные данные, мнения и настроения людей, — сказал Лукашенко. — Каких-то особых, разительных результатов и успехов в этой работе пока не увидел».

Лукашенко, сообщает его пресс-служба, ориентировал органы власти на «более активную работу с гражданами».

«Всем надо идти к людям. Надо поговорить с людьми, надо людям объяснять, рассказывать о своей политике. Некоторых я вообще не вижу там. Кто не хочет, не надо, обойдемся без вас. Но наша работа, всех государственных служащих, — идти к людям и разговаривать с ними», — подчеркнул официальный белорусский лидер.

Он заявил, что «социально ориентированная политика, в центре которой человек, его интересы и нужды, была и останется центральным звеном при принятии любого решения».

«Народ для того и поставил нас, чтобы мы были гарантом его безопасности и спокойствия. А если удары окажутся слишком сильными, мы должны предельно смягчить их последствия. Для этого надо больше объяснять людям, что происходит в стране, да и в мире, и почему мы принимаем те или иные решения», — сказал Лукашенко.