ЦИК не будет публиковать результаты голосования на участках

Центризбирком не будет публиковать результаты голосования на участках. Это следует из официального ответа ЦИК, полученного Белорусской социал-демократической партией (Грамада).

Партия предлагала ввести в практику публикацию результатов голосования по каждому избирательному участку и размещать эту информацию на сайте ЦИК.

Представители партии предлагали свою помощь в привлечении специалистов по разработке платформы по сбору и публикации таких данных.

Как отмечается в ответе ЦИК, «в Центральную комиссию не представляются протоколы участковых комиссий о результатах подсчета голосов, в связи с чем информация по участкам на официальном сайте не публикуется».