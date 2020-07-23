ЦИК не будет публиковать результаты голосования на участках

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Центризбирком не будет публиковать результаты голосования на участках. Это следует из официального ответа ЦИК, полученного Белорусской социал-демократической партией (Грамада).

Партия предлагала ввести в практику публикацию результатов голосования по каждому избирательному участку и размещать эту информацию на сайте ЦИК.

Представители партии предлагали свою помощь в привлечении специалистов по разработке платформы по сбору и публикации таких данных.

Как отмечается в ответе ЦИК, «в Центральную комиссию не представляются протоколы участковых комиссий о результатах подсчета голосов, в связи с чем информация по участкам на официальном сайте не публикуется».

Комментируя БелаПАН этот ответ, председатель партии Игорь Борисов заявил: «Время от времени становится известно о сбоях, когда одни протоколы участковая комиссия размещает на участке и совсем другие появляются в территориальной комиссии». Непубликация таких данных «позволяет ЦИК спрятать эту информацию от граждан» и является «элементом фальсификаций», отметил Борисов.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 результаты голосования Персона: Игорь Борисов

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