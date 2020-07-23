Лукашенко признал низкие зарплаты значительной части населения

Доход значительной части населения пока еще ниже тысячи рублей, заявил Александр Лукашенко 23 июля в Минске на совещании с руководством экономического блока страны.

Фото: president.gov.by

Он отметил, что «в целом по стране достигнут тот минимум, который был обещан со стороны руководства». Все области и Минск в мае в среднем платили зарплату по тысяче и более рублей (лишь Могилевская область не дотянула семи рублей до тысячи), сообщил официальный лидер. «Однако, по моим данным, доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня, и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работы», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам главы государства, отдельные категории работников, например воспитатели детских садов, несмотря на значительную нагрузку, все еще не получают тысячу рублей. Таких граждан Лукашенко поручил поддержать, изыскав при необходимости дополнительные финансовые источники. «Найти источники, вплоть до нетрадиционных, чтобы поддержать этих людей, — заявил он. — Я не хочу сказать, что мы должны заплатить по тысяче с лишним рублей всем тем, кто просто придет на работу. Нет. Прошу доложить: какие меры принимаются по созданию условий для достойного заработка тем, кто стремится заработать. Не просто праздно шатающимся (есть у нас и такие). Но подавляющее большинство людей хотят заработать. Им надо помочь».

Кроме того, Лукашенко обратил внимание на «необходимость решить застарелую проблему, когда рост зарплаты опережает рост производительности труда».

Он также потребовал от правительства и местных органов власти «держать на особом контроле» вопросы ценообразования. «Ситуация, конечно, не критичная, но есть вопросы», — сказал глава государства.

Он отметил также отсутствие серьезных проблем в сфере занятости: «В целом трагизма нет. Нам удалось не допустить катастрофы — скатывания в яму безработицы, как это произошло даже у наших соседей. Именно катастрофы, потому что даже у самых сильных государств мира не хватило накопленного запаса прочности, чтобы сохранить покой в обществе. Однако занятость в экономике должна обеспечиваться устойчивой и эффективной работой предприятий, а не тем, что они порой искусственно удерживают или содержат людей».

В то же время Лукашенко считает недопустимым массовые увольнения сотрудников. «Люди на предприятии — их нельзя выкидывать на улицу, но они должны работать. Их надо обеспечить работой. Если на предприятии не хватает традиционных видов работ, то в Минске и в других городах, на селе сейчас море работы, можно заработать. Организуйте людей», — поручил глава государства.