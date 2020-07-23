Минздрав подтвердил 66 688 случаев коронавируса

По данным на 23 июля в Беларуси подтверждено 66 688 случаев коронавируса, выздоровели 59 439 человек с ранее установленным диагнозом COVID-19.

За все время распространения инфекции на территории страны зарегистрировано 519 летальных случаев у пациентов с коронавирусной инфекцией. Эксперты белорусских лабораторий провели 1 219 705 тестов на наличие COVID-19.

Александр Лукашенко озвучил объем расходов на борьбу с коронавирусом в стране — почти полмиллиарда рублей, которые были потрачены и на нужды здравоохранения, и на поддержку реального сектора экономики.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по всему миру инфицированы уже более 15 млн человек, с начала пандемии инфекция унесла жизни свыше 620 тысяч человек.