Минздрав подтвердил 66 688 случаев коронавируса

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По данным на 23 июля в Беларуси подтверждено 66 688 случаев коронавируса, выздоровели 59 439 человек с ранее установленным диагнозом COVID-19.

За все время распространения инфекции на территории страны зарегистрировано 519 летальных случаев у пациентов с коронавирусной инфекцией. Эксперты белорусских лабораторий провели 1 219 705 тестов на наличие COVID-19.

 Александр Лукашенко озвучил объем расходов на борьбу с коронавирусом в стране — почти полмиллиарда рублей, которые были потрачены и на нужды здравоохранения, и на поддержку реального сектора экономики.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по всему миру инфицированы уже более 15 млн человек, с начала пандемии инфекция унесла жизни свыше 620 тысяч человек.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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