Биржа: евро и доллар пошли вверх на торгах 23 июля

Американская и европейская валюты выросли по итогам торгов на БВФБ в четверг, 23 июля.

Так, доллар, добавив 0,0003 пункта, завершил свою сессию на рубеже 2,3857 белорусского рубля.

Евро укрепился серьезнее: плюс составил 0,013 пункта — 2,7624 белорусского рубля.

Российский рубль потерял на торгах в четверг 0,0059 пункта — 3,3613 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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