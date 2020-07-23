Биржа: евро и доллар пошли вверх на торгах 23 июля
Американская и европейская валюты выросли по итогам торгов на БВФБ в четверг, 23 июля.
Так, доллар, добавив 0,0003 пункта, завершил свою сессию на рубеже 2,3857 белорусского рубля.
Евро укрепился серьезнее: плюс составил 0,013 пункта — 2,7624 белорусского рубля.
Российский рубль потерял на торгах в четверг 0,0059 пункта — 3,3613 белорусского рубля за 100 российских.
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
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