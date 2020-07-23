Премьер Головченко в восторге от Лукашенко

Своевременно принятые решения в условиях пандемии позволили сохранить экономику страны, заявил на совещании у Александра Лукашенко 23 июля в Минске премьер-министр Роман Головченко.

Фото пресс-службы президента

Он отметил, что главной задачей, которую поставил перед новым составом правительства Лукашенко, было не допустить падения экономики. «В то же время международные финансовые организации — МВФ, Всемирный банк и прочие — предрекали Беларуси в этом году глубокую рецессию. Их прогноз колебался и до сих пор колеблется в интервале 4-6% падения ВВП», — цитирует премьер-министра пресс-служба правительства.

По словам Головченко, прогнозы аналогичного или еще большего падения есть и в отношении ряда основных торговых партнеров Беларуси. «Однако своевременно принятые главой государства решения о незакрытии предприятий, поддержке наиболее пострадавших от пандемии организаций и коллективов позволили не допустить падения и сохранить экономику страны. Правительство оперативно развернуло практическую работу вместе с регионами», — подчеркнул руководитель правительства.

В частности, по указу президента № 143 «О поддержке экономики» налоговые льготы и преференции (отсрочки, рассрочки, налоговые кредиты) более чем на 31 млн рублей получили около 36 тыс. субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей. На местах принято более 6 тыс. решений о предоставлении арендных каникул. Размер поддержки по этому направлению составил 25 млн рублей. Реализуются меры, направленные на поддержку работников коммерческих и бюджетных организаций.

«Самый массивный блок помощи пришелся на стимулирующие выплаты работникам здравоохранения и социального обслуживания. Так называемые COVID-надбавки, которые составили 213 млн рублей», — пояснил Головченко.

Он добавил, что по решению Лукашенко о текущей поддержке предприятий использованы кредитные ресурсы под гарантии правительства на 145 млн рублей, или 29% выделенного президентом лимита; под местные гарантии — еще 109 млн, или 15,6% лимита.

Сегодня на совещании Лукашенко сообщил, что борьба с пандемией коронавируса обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей: «здесь и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики, но человек всегда важнее денег».

Лукашенко отметил, что «благодаря общим усилиям отечественная система здравоохранения справилась», количество заболевших снижается. «Я имею в виду не протестированных, а реально заболевших. Но ситуация в мире далеко не оптимистична: этой болезнью заразились почти 15 млн человек. Есть страны, где вводят повторные ограничительные меры. То есть людей заперли, ввели комендантский час, открыли и получили новый всплеск болезни, пришлось снова запирать в квартирах», — заявил официальный лидер.

По данным Белстата, ВВП по итогам первой половины текущего года сократился на 1,7%.