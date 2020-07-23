За 18 дней до выборов армейские связисты «подняты на уши»

Личный состав 74-го отдельного полка связи Западного оперативного командования вместе с остальными соединениями и воинскими частями Вооруженных сил Беларуси принимает участие в занятиях по боевой готовности, сообщает пресс-служба Минобороны.

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По словам командира полка полковника Романа Сивирина, основные цели мероприятий — поддержание боевой и мобилизационной готовности воинской части на требуемом уровне, совершенствование методических навыков, повышение теоретических знаний и практических умений командиров.

В ходе проведения комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, сначала в центрах, затем в узлах связи и батальонах и далее в масштабе полка, будет уточнен порядок действий военнослужащих и подразделений по организованному выполнению мероприятий при приведении в высшие степени боевой готовности, сообщил Свирин.

Занятия по тактико-специальной подготовке прошли в казарме и в парке полка в составе центров связи. В ходе комплексной тренировки были отработаны вопросы сбора подразделений и выполнения военнослужащими функциональных обязанностей согласно боевому расчету в казарме, в парке, на складах.

Так, в казарме на нескольких учебных местах связисты изучили порядок действий личного состава и суточного наряда подразделения, получения оружия, боеприпасов и экипировки при объявлении тревоги в ночное и служебное время.

На учебных местах в парке связисты изучили порядок вскрытия хранилищ в случае отсутствия ответственных должностных лиц, снятия с хранения автомобильной техники, расконсервации специальных средств и приведения в рабочее состояние радиостанций и электростанций, выхода вооружения, военной и специальной техники из парка.

В ходе инструкторско-методического занятия личный состав изучил порядок получения на складе и загрузки запасов материальных средств на транспортные средства.

Данные занятия являются одним из этапов мероприятий по поддержанию боевой готовности Вооруженных сил, сообщает Минобороны.