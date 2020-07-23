В России возмутились желанием Лукашенко высылать из Беларуси неугодных журналистов

В Российском союзе журналистов считают недопустимыми попытки белорусских властей ограничить свободу работы журналистов.

Как заявил руководитель организации Владимир Соловьев, «мы выступаем против любых ограничений работы журналистов, тем более их высылки».

Он отметил, что, если такое произойдет, РСЖ будет не только «обсуждать эту тему с международными правозащитными организациями».

«Мы руководствуемся очень простым понятием: если журналист каким-то образом нарушил закон страны, в которой он работает, то тогда уже возможно рассматривать меры против него. Если он ничего не нарушил и выполняет свой долг, то наказывать его нельзя», — приводит gazeta.ru слова Соловьева.

По его мнению, сегодня не видно, чтобы в публикациях российских СМИ о президентской кампании в Беларуси были призывы к массовым беспорядкам.

«Есть четкие юридические параметры в том, что касается призывов к массовым беспорядкам, — все это могут оценить юристы», — пояснил глава СЖР.

Александр Лукашенко поручил министру иностранных дел Владимиру Макею «выдворять из страны» аккредитованные в Беларуси иностранные СМИ, «если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы».

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