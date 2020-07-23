Макей уедет в Латвию
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Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей уезжает в Латвию.
Как сообщили в пресс-службе в МИД Латвии, белорусский министр 24 июля совершит рабочий визит в соседнюю страну.
В Силене Макей встретится с коллегой Эдгарсом Ринкевичсом. «Такие встречи между министрами соседних государств стали ежегодной традицией», — говорится в сообщении.
Ожидается, что стороны обсудят «актуальные вопросы двусторонних отношений обеих стран, а также отношения Беларуси и Европейского союза, особенно принимая во внимание развитие политической ситуации в Беларуси».
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