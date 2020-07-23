Силовики подтвердили задержание топ-менеджера Скидельского сахарного комбината и рассказали, в чем его обвиняют

Заместитель директора Скидельского сахарного комбината заключен под стражу.

Ранее Naviny.by писали, что Сергей Куликовский был задержан за получение «нетрудовых доходов» от поставщиков сырья».

По информации Следственного комитета, задержание произошло 8 июля в Гродно «при получении денежных средств в размере 1950 рублей».

«Деньги мужчине передавались за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию», — отметили в СК.

Куликовскому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 430 УК (Получение взятки). Он находится за решеткой.

В свою очередь в МВД сообщили, что подозреваемого задерживал ОМОН при поддержке ГАИ.