Силовики подтвердили задержание топ-менеджера Скидельского сахарного комбината и рассказали, в чем его обвиняют

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Заместитель директора Скидельского сахарного комбината заключен под стражу.

Ранее Naviny.by писали, что Сергей Куликовский был задержан за получение «нетрудовых доходов» от поставщиков сырья».

По информации Следственного комитета,  задержание произошло 8 июля в Гродно «при получении денежных средств в размере 1950 рублей».

«Деньги мужчине передавались за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию», — отметили в СК.

Куликовскому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 430 УК (Получение взятки). Он находится за решеткой.

В свою очередь в МВД сообщили, что подозреваемого задерживал ОМОН при поддержке ГАИ.
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Тэги: сахарное дело Скидельский сахарный комбинат взятки коррупция Персона: Сергей Куликовский

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