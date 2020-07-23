Силовики подтвердили задержание топ-менеджера Скидельского сахарного комбината и рассказали, в чем его обвиняют
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Заместитель директора Скидельского сахарного комбината заключен под стражу.
Ранее
По информации Следственного комитета, задержание произошло 8 июля в Гродно «при получении денежных средств в размере 1950 рублей».
«Деньги мужчине передавались за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию», — отметили в СК.
Куликовскому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 430 УК (Получение взятки). Он находится за решеткой.
В свою очередь в МВД сообщили, что подозреваемого задерживал ОМОН при поддержке ГАИ.