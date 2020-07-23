Как в Беларуси будут уменьшать ночной провал электропотребления после запуска АЭС
До декабря этого года энергетические объекты производственного объединения «Белэнерго» оснастят электрическими котлами суммарной мощностью потребления 916 мегаватт, сообщил первый заместитель генерального директора — главный инженер объединения Владимир Бобров на пресс-конференции в Минске 23 июля.
По его словам, электрокотлами общей мощностью 760 МВт будут оборудованы электростанции, включая Березовскую и Лукомльскую ГРЭС, ТЭЦ и мини-ТЭЦ, а котлами суммарной мощностью 156 МВт — котельные практически во всех областях страны. На теплоцентралях уже установлено 170 МВт таких мощностей, в котельных — 26 МВт. Остальное оборудование будет введено в эксплуатацию в августе—декабре.
Бобров отметил, что оснастить источники электрокотлами необходимо для повышения надежности и выравнивания графика суточной нагрузки энергосистемы после запуска первого энергоблока Белорусской АЭС.
«Данный график напоминает верблюда: в ночное время мы имеем достаточно глубокие провалы по потреблению, поскольку основная масса производства останавливается, электротранспорт не разгуливает по улицам наших прекрасных городов, население переходит в положение ночного отдыха, — сказал заместитель главы «Белэнерго». — С другой стороны, происходят большие пики нагрузки, когда мы просыпаемся, начинаем работать, когда включаются все потребители электроэнергии. Чем больше сближен этот перепад, тем легче живется энергетикам, тем надежнее и устойчивее работа системы».
Электрокотлы, отметил Бобров, будут использоваться для производства тепла ночью, когда снижается потребление электричества. При этом основное теплопроизводящее оборудование в ночное время будет разгружаться до минимума.
Неиспользуемые мощности установок образуют резерв, который можно будет задействовать в случае отключения самого крупного блока системы — энергоблока БелАЭС, чтобы «сразу набрать и компенсировать мощность, не забирая электроэнергию из России, Прибалтики или Украины», сообщил представитель «Белэнерго».
По его словам, для компенсации мощности в случае отключения второго энергоблока БелАЭС будут использоваться пиково-резервные источники — газотурбинное оборудование с высоким коэффициентом полезного действия, установку которых на действующих объектах энергетики планируется завершить в следующем году.
Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно. Физический пуск первого энергоблока станции планируется осуществить в августе этого года, на полную мощность он должен быть выведен в феврале 2021-го. Второй энергоблок намечено запустить также в следующем году