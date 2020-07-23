Сергею Тихановскому дали еще 15 суток за пикет в Могилеве 27 мая
23 июля суд Ленинского района Могилева рассматривал административное дело в отношении блогера Сергея Тихановского за участие в несанкционированном массовом мероприятии 27 мая.
В тот день в областном центре проходил пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской.
Сам Сергей Тихановский сейчас находится в минском СИЗО № 1 и в судебном процессе участвовал по видеосвязи.
Тихановский заявил, что не знал о том, что в его отношении ведется еще один административный процесс и не был уведомлен о дате суда должны образом, на основании чего просил перенести рассмотрение дела, чтобы ознакомиться с материалами.
Судья Елена Литвина отказала Тихановскому, заявив, что все участники процесса были уведомлены своевременно, а материалы дела будут оглашены в процессе слушания.
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Свидетелями выступили инспектор ДПС ГАИ Артем Родькин и инспектор профилактики Ленинского РОВД Могилева Александр Томашов.
В итоге суд признал Тихановского в нарушении законодательства о проведении массовых мероприятия и постановил арестовать на 15 суток.