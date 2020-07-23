Сергею Тихановскому дали еще 15 суток за пикет в Могилеве 27 мая

23 июля суд Ленинского района Могилева рассматривал административное дело в отношении блогера Сергея Тихановского за участие в несанкционированном массовом мероприятии 27 мая.

В тот день в областном центре проходил пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской.

Сам Сергей Тихановский сейчас находится в минском СИЗО № 1 и в судебном процессе участвовал по видеосвязи.

Тихановский заявил, что не знал о том, что в его отношении ведется еще один административный процесс и не был уведомлен о дате суда должны образом, на основании чего просил перенести рассмотрение дела, чтобы ознакомиться с материалами.

Судья Елена Литвина отказала Тихановскому, заявив, что все участники процесса были уведомлены своевременно, а материалы дела будут оглашены в процессе слушания.

Как сообщает TUT.by , в протоколе указано, что 27 мая, примерно с 17:00 до 19:00, при проведении пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую около торгового центра «Атриум» Сергей Тихановский принял активное участие в несанкционированном горисполкомом пикетировании, использовал усилитель речи, чем нарушил закон о массовом мероприятии.

Свидетелями выступили инспектор ДПС ГАИ Артем Родькин и инспектор профилактики Ленинского РОВД Могилева Александр Томашов.

В итоге суд признал Тихановского в нарушении законодательства о проведении массовых мероприятия и постановил арестовать на 15 суток.