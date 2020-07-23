Лукашенко пообещал подставить Китаю плечо

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Александр Лукашенко направил соболезнование председателю КНР Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями из-за проливных дождей и сильных наводнений.

По сообщению пресс-службы президента, он предложил содействие белорусской стороны в преодолении последствий, вызванных наводнениями: «Дорогой друг, Республика Беларусь всегда готова подставить плечо и оказать необходимую помощь».

По сообщениям СМИ, наводнения затронули территорию, на которой проживает 38 млн человек, погибло 140 человек.
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Тэги: Беларусь-Китай наводнение Персона: Александр Лукашенко

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