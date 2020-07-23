В Ленинградской области в канализационном люке нашли труп белоруса
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В городе Кировске (Ленинградская область) обнаружен труп гражданина Беларуси.
Как сообщается, накануне на улице Ладожской на глубине канализационного люка было найдено тело мужчины, в куртке которого находился паспорт гражданина Беларуси.
Как сообщили в полиции области, 39-летний белорус работал сантехником. В день гибели он выехал на вызов о проверке канализационного люка.
Обстоятельства смерти не сообщаются — выводы правоохранители сделают после заключения судмедэкспертов.