В Ленинградской области в канализационном люке нашли труп белоруса

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В городе Кировске (Ленинградская область) обнаружен труп гражданина Беларуси.

Как сообщается, накануне на улице Ладожской на глубине канализационного люка было найдено тело мужчины, в куртке которого находился паспорт гражданина Беларуси.

Как сообщили в полиции области, 39-летний белорус работал сантехником. В день гибели он выехал на вызов о проверке канализационного люка.

Обстоятельства смерти не сообщаются — выводы правоохранители сделают после заключения судмедэкспертов.
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Тэги: гастарбайторы Город: Санкт-Петербург