Нацбанк предложил Лукашенко запретить повышенные ставки по просроченным кредитам

В письме Нацбанка говорится, что документ подготовлен «с целью недопущения избыточной финансовой нагрузки на кредитополучателей» и для «минимизации негативных последствий на развитие бизнеса, обусловленных повышенным влиянием внешних негативных факторов».

В проекте указа предлагается закрепить норму, согласно которой «не допускается установление в кредитном договоре условий об уплате процентов за пользование кредитом в повышенном размере в случае невозврата (непогашения) кредитополучателем кредита в срок».

Кроме того, неустойка (штраф, пеня), уплачиваемая в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) в срок обязательств по кредитному договору, «не может превышать суммы, рассчитанной исходя из величины неисполненного обязательства, умноженной на полуторакратный размер процентов за пользование кредитом».

«В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) в срок иных обязательств, вытекающих из кредитного договора, размер неустойки (штрафа, пени) в год не может превышать по краткосрочным кредитам 20% от суммы предоставленного кредита, по долгосрочным кредитам 10% от суммы предоставленного кредита», — говорится в проекте указа.

Схожие изменения регулятор инициирует и на рынке лизинга. Согласно проекту указа, максимальный размер превышения общей суммы лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга над стоимостью предмета лизинга не может быть более двукратной суммы стоимости предмета лизинга, за исключением договоров лизинга жилого помещения.

Также предельный размер суммы неустойки (штрафа, пени), взимаемой с лизингополучателя в связи с неисполнением денежных обязательств по договорам лизинга «не может превышать половину суммы стоимости предмета лизинга», говорится в проекте указа.

Следует отметить, что меры, касающиеся ограничений штрафных санкций со стороны банков, Нацбанк в этом году внес в законопроект о внесении изменений в Банковский кодекс, однако пока документ не направлен в Палату представителей.

Вопрос о размере штрафных санкций ранее неоднократно поднимал перед банковской системой Национальный банк. Еще в 2017 году регулятор в своих письмах обращал внимание на то, что банки устанавливают повышенную процентную ставку в случае возникновения у клиентов просроченной задолженности по кредитам.

«Следует отметить, что чрезмерно высокий уровень процентных ставок, применяемых к таким кредитополучателям, а также взимание штрафов (пени) способствуют еще большему усугублению их сложного финансового положения и может препятствовать реализации мер по его улучшению», — отмечал Нацбанк.

В 2018-2019 годах регулятор также высказывался об адекватности штрафных санкций по кредитным договорам.

«Акцентируем внимание на необходимость снижения повышенного размера процентов за пользование кредитом для кредитополучателей, не возвративших (не погасивших) кредит в срок, а также неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору в целях уменьшения нагрузки на кредитополучателей», — подчеркивалось в одном из писем Нацбанка коммерческим банкам.