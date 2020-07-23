СМИ: на встречу с Тихановской в Борисове пришло 5 тысяч человек

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Очередной митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской собрал огромное количество (для страны последних лет) людей.

Фото svaboda.org

По информации «Радыё Свабода», на встречу с ней пришло пять тысяч человек.

Об этом сообщил ведущий митинга.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская Город: Борисов

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