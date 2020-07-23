СМИ: на встречу с Тихановской в Борисове пришло 5 тысяч человек
Очередной митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской собрал огромное количество (для страны последних лет) людей.
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Об этом сообщил ведущий митинга.
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