СМИ: на встречу с Тихановской в Борисове пришло 5 тысяч человек

Очередной митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской собрал огромное количество (для страны последних лет) людей.

Фото svaboda.org

По информации «Радыё Свабода» , на встречу с ней пришло пять тысяч человек.

Об этом сообщил ведущий митинга.

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