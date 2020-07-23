ЕС обеспокоен несоблюдением Беларусью основных свобод и призывает освободить всех произвольно задержанных

Ситуация в сфере прав человека и демократии в контексте предстоящих президентских выборов в Беларуси обсуждена 23 июля в Брюсселе на встрече высокопоставленных чиновников Евросоюза с представителями официального Минска.

Делегацию ЕС возглавлял заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Люк Девинь, Беларуси — заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

По сообщению пресс-офиса Европейской службы внешних действий, ЕС вновь выразил обеспокоенность по поводу несоблюдения Беларусью основных свобод и, как представляется, намеренного исключения кандидатов из избирательного процесса.

ЕС призвал Беларусь освободить всех произвольно задержанных политических активистов, обеспечить им доступ к защите, а также провести справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование во всех случаях.

ЕС выразил сожаление по поводу того, что Беларусь своевременно не направила приглашение в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, и призвал ее соблюдать международные избирательные стандарты на протяжении оставшейся части избирательного процесса.

ЕС напомнил о своей поддержке Беларуси и ее граждан в борьбе с COVID-19, включая первую поставку медицинского оборудования, которая состоялась 22 июня, а также помощь уязвимым группам, малым и средним предприятиям.

На встрече также обсуждалась текущее состояние переговоров о приоритетах партнерства между ЕС и Беларусью, что является важным средством укрепления двустороннего сотрудничества в рамках Восточного партнерства.

ЕС подчеркнул важность продолжения тесного сотрудничества Беларуси с Европейской группой по регулированию ядерной безопасности в реализации рекомендаций стресс-тестов на Островецкой АЭС. В этой связи ЕС приветствовал соглашение о проведении независимой экспертизы Национального плана действий Беларуси для завершения этой работы к концу года.

Читайте также: