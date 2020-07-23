Symbal.by пообещал заплатить штрафы задержанным возле магазина покупателям

Symbal.by покроет штрафы задержанным 23 июня у входа покупателям, сообщил создатель магазина национальной символики Павел Белоус на своей странице в «Фейсбуке».

23 июля суд Советского района оштрафовал шесть задержанных милицией покупателей: Игоря Суринина, Рафика Кенгерли, Александра Кузнецова, Александра Поплавского, Владислава Ковалева (всех на 4 базовые величины, что составляет 108 рублей), а также Илью Демченко (7 б.в., 189 рублей).

Рассмотрение административных дел Александра Райчонка, Александра Голубкова и Анастасии Лобан перенесено на 29 июля.

На всех задержанных были составлены протоколы по двум статьям КоАП: 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Как сообщал БелаПАН, граждане, преимущественно молодые люди, выстроились в очередь на проспекте Машерова возле магазина Symbal.by после того, как его владелец Павел Белоус сообщил о закрытии магазина 29 июня из-за непрекращающихся проверок. Некоторые проезжавшие мимо автомобилисты поддерживали стоявших сигналами. К магазину подъехал автозак с силовиками, и начались задержания.

Перед этим у выезда из двора разгорелся конфликт: будто бы покупатели мешали выезду машины. Возникла потасовка. Один из участников конфликта вызвал милицию.