Штаб Тихановской: хватит насилия, насильно мил не будешь, насильно не будешь президентом

Мария Колесникова, один из столпов команды Виктора Бабарико, а ныне кандидата президенты Светланы Тихановской обратилась к силовикам.

Она отметила, что властями военным поставлена задача решить их проблему (низкий рейтинг президента).

Колесникова подчеркнула, что это надо делать заботой о людях.

По ее словам, передает «Свабода», военным говорят, что они должны применять силу против мирных людей: «Но разве может к этому призывать правительство, которое любит свой народ?»

Она заявила, что «хватит насилия», ведь «на насилии «не будешь милым своему народу».