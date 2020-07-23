Штаб Тихановской: хватит насилия, насильно мил не будешь, насильно не будешь президентом

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Мария Колесникова, один из столпов команды Виктора Бабарико, а ныне кандидата президенты Светланы Тихановской обратилась к силовикам.

Она отметила, что властями военным поставлена задача решить их проблему (низкий рейтинг президента).

Колесникова подчеркнула, что это надо делать заботой о людях.

По ее словам, передает «Свабода», военным говорят, что они должны применять силу против мирных людей: «Но разве может к этому призывать правительство, которое любит свой народ?»

Она заявила, что «хватит насилия», ведь «на насилии «не будешь милым своему народу».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Мария Колесникова

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