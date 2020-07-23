Адвокаты Бабарико собираются нанести новый удар по судам

Решение Верховного суда не рассматривать жалобу Виктора Бабарико на его нерегистрацию кандидатом в президенты будет обжаловано в порядке надзора, сообщил адвокат экс-банкира Максим Знак на своей странице в «Фейсбуке».

Верховный суд мотивировал свое решение тем, что не был соблюден трехдневный срок, отпущенный на обжалование соответствующего решения Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. Решение было вынесено 14 июля, а находящийся в СИЗО КГБ Бабарико отправил жалобу 17 июля.

За выдвижение Бабарико кандидатом в президенты, по сообщению его штаба, было собрано и верифицировано 435.119 подписей — абсолютный рекорд для альтернативных претендентов за всю историю независимой Беларуси. В территориальные избиркомы было подано более 365 тыс. подписей, из которых достоверными признали около 165 тыс. при необходимом минимуме 100 тыс.

Тем не менее 14 июля ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты, заявив о несоответствии представленной декларации о доходах и имуществе, а также в связи с тем, что в работе по его выдвижению якобы участвовала иностранная организация.

Больше месяца экс-банкир содержится под стражей в СИЗО КГБ. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК: ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки). «Международная амнистия» признала Бабарико политическим заключенным.

20 июля Верховный суд отклонил жалобу на отказ Центризбиркома зарегистрировать кандидатом в президенты экс-руководителя Парка высоких технологий, бывшего чиновника и дипломата Валерия Цепкало. Его не зарегистрировали из-за того, что за его выдвижение достоверными было признано 78.228 подписей избирателей, а также из-за неуказания в декларации о доходах его супруги Вероники Цепкало акций «Приорбанка».