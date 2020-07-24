Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

В пятницу, 24 июля, погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха в регионах: