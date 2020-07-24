Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

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В пятницу, 24 июля, погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +23..+25°C;
  • Витебск +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гомель +21..+23°C;
  • Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%).
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Тэги: погода

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