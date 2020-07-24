Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
В пятницу, 24 июля, погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +23..+25°C;
- Витебск +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гомель +21..+23°C;
- Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 5-10%);
- Могилев +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%);
- Минск +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%).