Тихановская: народ устал от пустых обещаний власти
На митинге в Борисове кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что предстоящие выборы не будут справедливыми.
Она напомнила, что главным пунктом в ее программе значатся именно справедливые выборы, которых в Беларуси в 2020 году не будет. Об этом, по ее мнению, свидетельствует хотя бы тот факт, что ЦИК не зарегистрировал Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
«Народ устал от пустых обещаний [власти]. Несогласным затыкают рты, их их бросают за решетку», — сказала Тихановская на митинге, трансляцию с которого вела
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