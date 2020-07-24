Тихановская: народ устал от пустых обещаний власти

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На митинге в Борисове кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что предстоящие выборы не будут справедливыми.

Она напомнила, что главным пунктом в ее программе значатся именно справедливые выборы, которых в Беларуси в 2020  году не будет. Об этом, по ее мнению, свидетельствует хотя бы тот факт, что ЦИК не зарегистрировал Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

«Народ устал от пустых обещаний [власти]. Несогласным затыкают рты, их их бросают за решетку», — сказала Тихановская на митинге, трансляцию с которого вела «Свабода».

 

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская Виктор Бабарико Валерий Цепкало

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