Тихановская: народ устал от пустых обещаний власти

На митинге в Борисове кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что предстоящие выборы не будут справедливыми.

Она напомнила, что главным пунктом в ее программе значатся именно справедливые выборы, которых в Беларуси в 2020 году не будет. Об этом, по ее мнению, свидетельствует хотя бы тот факт, что ЦИК не зарегистрировал Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

«Народ устал от пустых обещаний [власти]. Несогласным затыкают рты, их их бросают за решетку», — сказала Тихановская на митинге, трансляцию с которого вела «Свабода» .

Читайте также: