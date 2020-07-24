Лукашенко оценил профессионализм и талант Мирзиёева

Александр Лукашенко в своем поздравлении по случаю дня рождения узбекского коллеги оценил его «высокий профессионализм» и «талант руководителя».

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

Также официальный белорусский лидер отметил «самоотверженное служение своему народу» президента Узбекистана.

По мнению Лукашенко, эти качества Шавката Мирзиёева «по праву снискали уважение и признание на родине и далеко за ее пределами».

Он утверждает, что именно при новом президенте белорусско-узбекское сотрудничество «приобрело качественно новый характер».

Президент Беларуси, передает его пресс-служба, заметил, что диалог между нашими странами становится «всё более содержательным и динамичным»: «Реализуются масштабные совместные проекты в экономической области, заметно активизировались контакты в научно-технической, гуманитарной и других сферах».