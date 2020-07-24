Что происходит с коронавирусом

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Число заразившихся коронавирусом нового типа, вызывающего заболевание COVID-19, в мире превысило 15,5 миллиона.

По информации Университета Джонса Хопкинса на утро 24 июля количество заболевших составило 15 511 157. Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:

  1. США — 4 038 748;
  2. Бразилия — 2 287 475;
  3. Индия — 1 288 108;
  4. Россия — 793 720;
  5. ЮАР — 408 052.

На Земле уже умерло 633 396 человек от COVID-19. Больше всего недуг ударил по следующим странам:

  1. США — 144 304;
  2. Бразилия — 84 082;
  3. Великобритания — 45 639;
  4. Мексика — 41 908;
  5. Италия — 35 092.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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