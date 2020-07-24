Что происходит с коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом нового типа, вызывающего заболевание COVID-19, в мире превысило 15,5 миллиона.
По информации Университета Джонса Хопкинса на утро 24 июля количество заболевших составило 15 511 157. Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:
- США — 4 038 748;
- Бразилия — 2 287 475;
- Индия — 1 288 108;
- Россия — 793 720;
- ЮАР — 408 052.
На Земле уже умерло 633 396 человек от COVID-19. Больше всего недуг ударил по следующим странам:
- США — 144 304;
- Бразилия — 84 082;
- Великобритания — 45 639;
- Мексика — 41 908;
- Италия — 35 092.
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