Что происходит с коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом нового типа, вызывающего заболевание COVID-19, в мире превысило 15,5 миллиона.

По информации Университета Джонса Хопкинса на утро 24 июля количество заболевших составило 15 511 157. Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:

США — 4 038 748; Бразилия — 2 287 475; Индия — 1 288 108; Россия — 793 720; ЮАР — 408 052.

На Земле уже умерло 633 396 человек от COVID-19. Больше всего недуг ударил по следующим странам:

США — 144 304; Бразилия — 84 082; Великобритания — 45 639; Мексика — 41 908; Италия — 35 092.

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