Жуткое ДТП под Скиделем: три человека погибли, один — в реанимации

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось поздней ночью на трассе М6 в Скидельском районе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 32-летний водитель «Мерседеса», по предварительным данным, выскочил на встречку и попал под фуру.

От удара легковушка загорелась. На месте аварии скончались водитель и 24- и 28-летний пассажиры. 22-летняя девушка, находившаяся в салоне, в тяжелом состоянии, с многочисленными серьезными ожогами доставлена в реанимацию.
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Тэги: ДТП Город: Скидель

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