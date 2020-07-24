Жуткое ДТП под Скиделем: три человека погибли, один — в реанимации

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось поздней ночью на трассе М6 в Скидельском районе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 32-летний водитель «Мерседеса», по предварительным данным, выскочил на встречку и попал под фуру.

От удара легковушка загорелась. На месте аварии скончались водитель и 24- и 28-летний пассажиры. 22-летняя девушка, находившаяся в салоне, в тяжелом состоянии, с многочисленными серьезными ожогами доставлена в реанимацию.