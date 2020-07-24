Доллар и евро растут на открытии торгов в пятницу

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Американская и европейская валюты демонстрируют рост на открытии последних на этой неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Доллар добавляет 0,0067 пункта и торгуется на уровне 2,3924 белорусского рубля, а евро 0,0116 пункта — 2,774 белорусского рубля.

А вот российская валюта позиции сдает на 0,0158 пункта — 3,3455 белорусского рубля за 100 российского.

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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