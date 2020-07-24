МИД РФ: Запад вмешиваются во внутренние дела Беларуси

Западные партнеры вмешиваются во внутренние дела Беларуси, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 23 июля, комментируя прошедшую в Женеве 44-ю сессию Совета ООН по правам человека (СПЧ).

«Вынуждены констатировать, что сессия также продемонстрировала неспособность западных стран, развитых экономик перед лицом таких глобальных вызовов, каковым стал COVID-19, подняться над своими конъюнктурными устремлениями и проявить солидарность, избрав вместо этого путь конфронтации. Как результат — крайняя политизированность и эмоциональный характер дискуссии по ситуации на Филиппинах, в Венесуэле, Эритрее, Беларуси, Мьянме, Никарагуа и Бурунди», — отметила Захарова.

По ее словам, резолюция о ситуации с правами человека в Беларуси была принята СПЧ «с подачи Брюсселя» в преддверии предстоящих 9 августа выборов президента.

«На фоне непрекращающегося потока обвинений со стороны западных партнеров о якобы российском следе в выборах в их странах, причем все это как всегда бездоказательно, вызывает недоумение то, что как должное воспринимается собственное реальное, а не мнимое вмешательство во внутренние дела суверенного государства посредством инициирования таких решений Совета. Считаем подобный подход недопустимым», — заявила Захарова.

Вызывает сожаление тот факт, подчеркнула она, что «многие так называемые развитые демократии воспользовались усеченными организационными параметрами работы Совета, когда невозможна полноценная работа над текстами инициатив, для закрепления в повестке дня сессии таких противоречивых, до сих пор не нашедших должного отражения в международном праве концепций, как ответственность по защите, мирные протесты, а также для продвижения собственного толкования интерпретации целей и принципов Устава ООН с прицелом на перекройку всей архитектуры международных отношений».

«Разочарованы сохраняющейся неготовностью отдельных наших коллег в Совете вести открытый и равноправный диалог, учитывать озабоченности и интересы других стран. Хотели бы вновь призвать западных партнеров совместными усилиями вернуть СПЧ в русло взаимоуважительного и равноправного сотрудничества в области прав человека», — сказала Захарова.

17 июля Совет по правам человека (СПЧ) ООН принял резолюцию, которой еще на год продлил мандат спецдокладчика по Беларуси.

Документ также призывает белорусские власти гарантировать проведение свободных, честных и прозрачных президентских выборов, а также принять меры для содействия мирному процессу в соответствии с международными обязательствами государства.

СПЧ ООН призвал власти Беларуси к сотрудничеству со специальным докладчиком Анаис Марен, в частности позволить ей посетить страну и свободно встречаться с представителями заинтересованных сторон, в том числе гражданского общества.

Беларусь также должна выполнить рекомендации спецдокладчика и расширить всестороннее сотрудничество с тематическими специальными процедурами ООН, говорится в резолюции.

За принятие резолюции проголосовало 22 члена СПЧ ООН, против — 5, 20 — воздержались.

Мандаты спецдокладчиков ООН по Беларуси и Кубе были упразднены Советом ООН по правам человека летом 2007 года. Это произошло в результате политического давления ради сохранения права назначать докладчиков по отдельным странам и продолжения работы других страновых докладчиков. На упразднении мандата настаивали белорусские власти, обвиняя спецдокладчика Адриана Северина в политической ангажированности и искаженном информировании ООН о ситуации в стране.

В июле 2012 года СПЧ ООН решил вновь ввести мандат спецдокладчика по Беларуси, мотивируя это многочисленными фактами нарушения прав человека. В ответ официальный Минск заявил, что не признает мандат спецдокладчика и не будет с ним взаимодействовать.

Осенью того же года на должность спецдокладчика по Беларуси был назначен Миклош Харасти, который ранее являлся представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Анаис Марен избрана на должность спецдокладчика в 2018 году.

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