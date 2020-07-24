Генпрокуратура не будет проверять факты незаконного воспрепятствования работе журналистов

Генеральная прокуратура не будет заниматься проверкой фактов о незаконном воспрепятствовании работе журналистов в Беларуси.

Такой вывод можно сделать из ответа за подписью начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Марины Поповой на коллективное обращение СМИ.

«Генпрокуратурой рассмотрено ваше коллективное обращение о незаконном воспрепятствовании сотрудниками органов внутренних дел профессиональной деятельности журналистов, а также о несогласии с административным задержанием отдельных журналистов в ходе несанкционированных массовых мероприятий в июне—июле 2020 года, — говорится в ответе. — Проведение проверок о нарушениях законодательства о СМИ, выразившихся в незаконном ограничении свободы массовой информации и составление протоколов об административном правонарушении по ст. 22.19 КоАП отнесено непосредственно к компетенции органов внутренних дел».

Также в Генпрокуратуре отметили, что принятие решений по сообщениям о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, совершенном с применением насилия или с угрозой его применения должностным лицом органов внутренних дел в связи с его служебной или профессиональной деятельностью, и решение вопроса о наличии в этих действиях состава преступления, предусмотренного ст. 198 Уголовного кодекса, относится «к исключительной компетенции органов предварительного следствия».

«В соответствии со ст. 7.1 ПИКоАП административное задержание, иные процессуальные действия могут быть обжалованы непосредственно участниками административного процесса, а иными юридическими и физическими лицами — только если производимые процессуальные действия и решения затрагивают их права и законные интересы, — подчеркивается в ответе на обращение. — Постановление о наложении административного взыскания на основании ст. 12.11 ПИКоАП может быть обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, потерпевшим, а также их представителями и защитником».

При этом отмечается, что «обжалование процессуальных действий и вынесенных в рамках административного процесса процессуальных решений иными, не указанными в статьях 7.1, 12.11 ПИКоАП лицами, в том числе отдельными представителями и редакциями СМИ, нормами ПИКоАП не предусмотрено».

«Задержанные лица вправе самостоятельно обратиться за защитой своих интересов и в установленном ПИКоАП порядке обжаловать принятые в отношении них процессуальные решения в территориальные органы прокуратуры и суд, — сообщает Генпрокуратура. — В части содержащихся в обращении утверждений о превышении сотрудниками органов внутренних дел власти и служебных полномочий при задержании отдельных лиц, последние вправе обратиться с соответствующим заявлением в территориальные подразделения Следственного комитета, к компетенции которых относится проведение таких проверок».

21 июля представители негосударственных СМИ Беларуси призвали власти прекратить преследование журналистов. Соответствующее обращение, которое подписали 213 журналистов, редакторов и блогеров, было направлено министру внутренних дел Юрию Караеву, генпрокурору Александру Конюку, председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой и министру информации Игорю Луцкому.

В обращении отмечается, что «последние месяцы стали периодом крайне жестких репрессий в отношении журналистов независимых изданий в Беларуси».

«В ходе президентской кампании 43 корреспондента десятков СМИ были задержаны при исполнении служебных обязанностей. Последней каплей стало жестокое задержание журналиста «Радыё Свабода» Антона Трофимовича в центре Минска 15 июля после видеострима от ЦИК. При задержании сотрудники милиции сломали ему нос. В отношении Антона ведется административное производство по ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица)», — говорится в обращении.

Задержания журналистов, работающих на уличных акциях, происходили в разных городах страны, некоторые — даже в прямом эфире, на глазах у десятков тысяч зрителей, подчеркивают представители СМИ. «Эти действия, — отмечалось в обращении, — нарушают ст. 198 Уголовного кодекса, которая определяет ответственность за «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста», и имеют одну цель — запугать журналистов и показать им и всему обществу, что законы не работают, когда есть более высокие политические интересы».

«Однако бесстыдство этих действий ведет к обратному эффекту. Циничное желание показать гражданам, насколько они беззащитны перед властью, в первую очередь дискредитирует саму власть», — убеждены авторы обращения.

Читайте также: