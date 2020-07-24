Лукашенко уехал к спецназу
Вслед за десантниками Александр Лукашенко решил посетить армейскую элиту — спецназ.
Как сообщает «Пул первого», сегодня глава государства посетит 5-ю отдельную бригаду специального назначения, которая дислоцируется в Марьиной Горке.
Напомним, 16 июля Лукашенко посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.
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