Лукашенко уехал к спецназу

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Вслед за десантниками Александр Лукашенко решил посетить армейскую элиту — спецназ.

Александр Лукашенко во время посещения бригады спецназа, 13 декабря 2013 года / Фото из архива пресс-службы президента

Как сообщает «Пул первого», сегодня глава государства посетит 5-ю отдельную бригаду специального назначения, которая дислоцируется в Марьиной Горке.

Напомним, 16 июля Лукашенко посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.

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Тэги: спецназ Персона: Александр Лукашенко

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