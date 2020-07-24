На субботу объявлен желтый уровень опасности
Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларуси в субботу, 25 июля.
Как сообщается, в некоторых регионах страны ожидаются грозы.
Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
Во время грозы спасатели рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.