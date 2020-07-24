На субботу объявлен желтый уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларуси в субботу, 25 июля.

Как сообщается, в некоторых регионах страны ожидаются грозы.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

Во время грозы спасатели рекомендуют: