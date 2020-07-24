За 16 дней до выборов Лукашенко показали снайперские винтовки, которые есть у спецназа

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В ходе визита Александра Лукашенко в 5-ю отдельную бригаду специального назначения (Марьина Горка) президенту показали некоторые образцы вооружения, которыми пользуется армейская элита.

Фото пресс-службы президента

Главе государства показали несколько образцов общевойсковой формы. На его вопрос, насколько она удобная и износостойкая, «нареканий солдаты и офицеры не высказали, отметив, что новая форма пошита из дышащей ткани, хорошо носится, кроме того, есть образцы на любую погоду».

Президент осмотрел стрелковое вооружение, которое используют отряды специального назначения: пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, гранатометы и ракетную установку, передает его пресс-служба.

Напомним, 16 июля Лукашенко посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.

 

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Тэги: ССО спецназ Персона: Александр Лукашенко Город: Марьина Горка

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