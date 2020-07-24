ЦИК отказался от инфоцентра в день выборов

Центризбирком принял решение не организовывать 9 августа, в день президентсих выборов, информационный центр для журналистов.

Традиционно в день голосования на президентских и парламентских выборах в малом зале Дворца Республики работал инфоцентр для журналистов белорусских и зарубежных СМИ.

Глава ЦИК Лидия Ермошина каждые несколько часов выходила к представителям прессы и информировала их о ходе голосования, закрытии участков, поступивших жалобах, а после полуночи — о предварительных итогах голосования.

По словам Толкача, решение не организовывать инфоцентр в традиционном формате принято в связи с рекомендациями Минздрава из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

«Это та эпидемиологическая обстановка, которая вынуждает нас сокращать такие широкие, массовые мероприятия, — сказал БелаПАН заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Иван Толкач. — В пресс-центр приглашаются не только журналисты, туда приглашаются также наблюдатели, причем международные, там работает очень много служб, десятки и даже, по-моему, сотни человек, которые все вращаются в фойе и Малом зале. Во Дворце Республики сейчас все еще действует масочный режим».

«В день выборов 9 августа из здания Дома правительства будет осуществляться информирование руководством Центральной комиссии о ходе выборов, — пояснил Толкач. — Трансляция будет вестись на сайтах БелТА, «СБ. Беларусь сегодня» и Белтелерадиокомпании. Глава ЦИК будет выходить и рассказывать на камеры, что происходит. Это будет то же информационное наполнение, которое было в информационном центре, мы ничего не уменьшаем, даже где-то, возможно, увеличим объем информации. Предварительные итоги голосования будут озвучены, как и ранее, в ночь с воскресенья на понедельник».

Что касается 10 августа, то будет сохранен прежний формат — в малом зале Дворца Республики на брифинге выступят руководство ЦИК и глава миссии наблюдателей от СНГ. Национальный пресс-центр уже начал аккредитацию журналистов на это мероприятие.

Ранее, напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией ЦИК ограничил число наблюдателей на участках. В соответствии с принятом Центризибркомом 22 июля постановлением, количество наблюдателей на избирательных участках в основной день голосования на выборах президента не должно превышать пяти человек, при досрочном — трех.