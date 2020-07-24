Команда Тихановской тонко протроллила штаб Лукашенко

Очень тонким троллингом команды действующего президента (скорее всего, пресс-службы главы государства) можно назвать шаг кандидата Светланы Тихановской.

Накануне в популярном мессенджере Telegram появился новый канал — «Пул Первой» .

За сутки (на 12:40 пятницы 24 июля) его подписчиками стали почти 15 тысяч человек.

По данным на 12:00 там есть две записи: об избирательном фонде и о поездке в Борисов.

Напомним, в этом мессенджере уже давно существует канал «Пул Первого» (на данный момент имеет около 32,5 тыс. подписчиков), который связывают с пресс-секретарем действующего президента Натальей Эйсмонт.

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