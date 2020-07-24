В Беларуси катастрофически не хватает арендного жилья

Спрос на арендное жилье в Минске в 150-200 раз превышает предложение, сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко.

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По его словам, в этом году в стране запланировано построить 135 тыс. кв. метров арендного жилья.

«Мы их построим. Много это или мало? Я считаю, что все-таки маловато. В общем объеме жилищного фонда доля арендного жилья составляет 3,4%. Это очень мало, ведь спрос очень большой. Так, в Минске спрос на одну квартиру бывает и 150, и 200 человек. По этой причине этому направлению будет уделяться большое внимание», — сказал Авраменко.

В 2021 году, сообщил чиновник, в Беларуси планируется удвоить строительство арендного жилья, до 270 тыс. кв. метров.

«Если получится, мы можем в следующем году построить и больше арендного жилья. Здесь все будет зависеть от объемов финансирования», — заметил начальник управления 24 июля на пресс-конференции в столице.

По его словам, будет вестись строительство не только за счет средств бюджета, но и организаций различных форм собственности.

«Законодательная база есть, надо просто начинать и делать. Но для того, чтобы стимулировать строительство такого жилья, в министерстве совместно с коллегами из других министерств прорабатываем вопросы по созданию некоторых дополнительных льгот, чтобы предприятиям было более интересно такое жилье», — отметил Авраменко.

При этом он подчеркнул, что предприятию выгодно иметь арендное жилье для привлечения специалистов из других регионов.

Авраменко также отметил, что в следующем году планируется построить 270 тыс. кв. метров жилья с использованием электроэнергии для целей отопления, подогрева воды и приготовления пищи.

«Мы совместно работаем над совершенствованием схем подключения таких домов, надо подготовить инфраструктуру к такому жилью, проложить кабели, построить подстанции и прочее. Это требует планирования по вложению финансов», — отметил чиновник.

Представитель Минстройархитектуры назвал стоимость строительства жилья по итогам первого полугодия: 1.123 рубля за квадратный метр с использованием всех источников финансирования и 1.019 — с господдержкой.

Как сообщалось, в январе—июне 2020 года организации всех форм собственности построили 20,7 тыс. квартир. Введено в эксплуатацию 1 млн 774,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что на 4,1% больше, чем в январе-июне 2019 года. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 681,4 тыс. кв. м, или 38,4% общей площади.

С использованием господдержки построено 515,3 тыс. кв. м (+17,4% к январю-июню 2019 года). Для многодетных семей введено 350,8 тыс. кв. м общей площади жилья. В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 530,3 тыс. кв. м общей площади жилья, или 29,9% общего ввода в стране.