Уже больше 520 человек умерло в Беларуси от COVID-19
В Беларуси опубликованы официальные данные о количествах заразившихся коронавирусом и умерших от COVID-19.
Всего в Беларуси на 24 июля зарегистрированы 66 846 человек с положительным тестом на COVID-19.
По официальным данным, уже умерло 524 человека, которых Минздрав называет «пациентами с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».
Выздоровели и выписаны 59 755 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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