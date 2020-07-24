Уже больше 520 человек умерло в Беларуси от COVID-19

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В Беларуси опубликованы официальные данные о количествах заразившихся коронавирусом и умерших от COVID-19.

Всего в Беларуси на 24 июля зарегистрированы 66 846 человек с положительным тестом на COVID-19.

По официальным данным, уже умерло 524 человека, которых Минздрав называет «пациентами с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».

Выздоровели и выписаны 59 755 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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