Биржа: на выходных в Беларуси будут повышенные курсы доллара и евро
Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились ростом американской и европейской валют.
Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:
- доллар — 2,3898 белорусского рубля (+0,0041 пункта);
- евро — 2,7711 белорусского рубля (+0,0086 пункта);
- российский рубль — 3,3399 белорусского рубля (-0,0214 пункта).
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