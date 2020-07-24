Биржа: на выходных в Беларуси будут повышенные курсы доллара и евро

/ Экономика
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Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились ростом американской и европейской валют.

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:

  • доллар — 2,3898 белорусского рубля (+0,0041 пункта);
  • евро — 2,7711 белорусского рубля (+0,0086 пункта);
  • российский рубль — 3,3399 белорусского рубля (-0,0214 пункта).

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Тэги: валюта

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