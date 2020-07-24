Фотофакт. В Глубоком сотни людей пришли на встречу со Светланой Тихановской

/ Выборы
Просмотров: 2192

Сотни жителей Глубокского района пришли на встречу с кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

Фото с мероприятия опубликовано в телеграм-канале «Пул первой», который заработал накануне.

На встрече кроме кандидата присутствуют Вероника Цепкало и Мария Колесникова.

Читайте также:

 

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская

Другие материалы на эту тему:

Вероника Цепкало о решении вывезти детей из страны: «У нас не оставалось выбора»

Вероника Цепкало о решении вывезти детей из страны: «У нас не оставалось выбора»

Галіна Каржанеўская. ВЫБАРЫ. Наш апошні бастыён

Галіна Каржанеўская. ВЫБАРЫ. Наш апошні бастыён

Андрея Муковозчика требуют привлечь к ответственности за оскорбительные статьи

Андрея Муковозчика требуют привлечь к ответственности за оскорбительные статьи

Валерий Цепкало покинул Беларусь

Валерий Цепкало покинул Беларусь