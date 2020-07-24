Фотофакт. В Глубоком сотни людей пришли на встречу со Светланой Тихановской
Сотни жителей Глубокского района пришли на встречу с кандидатом в президенты Светланой Тихановской.
Фото с мероприятия опубликовано в телеграм-канале «Пул первой», который заработал накануне.
На встрече кроме кандидата присутствуют Вероника Цепкало и Мария Колесникова.
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