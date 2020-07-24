Макей: власть не допустит искусственной дестабилизации в обществе и стране

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Руководство Беларуси не допустит «искусственной дестабилизации в обществе и стране», заявил министр иностранных дел Владимир Макей 24 июля на совместной пресс-конференции с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Силене (Латвия).

Онлайн-трансляцию мероприятия МИД Беларуси вел на своей странице в «Инстаграме».

«Вся структура государственной власти Беларуси нацелена на то, чтобы подготовка и проведение избирательной кампании прошли в строгом соблюдении законов», — сказал Макей.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Владимир Макей

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