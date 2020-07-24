Лукашенко рассказал о военной доктрине

Военная доктрина является «основным документом» не только для белорусской армии, но и для страны в целом, заявил Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы президента

Выступая 24 июля в Марьиной Горке (Минская область) перед личным составом 5-й отдельной бригады специального назначения (фрагмент его выступления был показан в выпуске новостей на телеканале «Беларусь 1») он заявил, что «военная доктрина, вы понимаете, — это основной документ не только для Вооруженных сил (но, прежде всего, для Вооруженных сил), это документ для всей страны, как будем действовать в современных условиях, «если вдруг», если по-народному говорить. Это третья военная доктрина, разработанная исходя из ведения современных войн, опыта ведения современных войн».

«А вообще я где-то говорил, что мы три или четыре раза модернизировали наши Вооруженные силы, приспосабливая их к ведению войны в современных условиях. В 2018 году была принята новая военная доктрина. Она определяет, как и какие войны мы будем вести, если вдруг нам придется защищать наше отечество», — заявил официальный лидер.

Пресс-служба главы государства сообщает, что Лукашенко доложили об организационно-штатной структуре и основных задачах бригады, а затем он ознакомился с образцами вооружения, снаряжения и формой одежды подразделений спецназа.

Лукашенко поинтересовался у военнослужащих, насколько удобная и износостойкая форма. Солдаты и офицеры похвалили ее, сказав, что она сшита из «дышащей ткани» и хорошо носится.

«Главное, чтобы удобно было. Я помню ту форму [старого образца], особенно летом, — это муки грешные», — отреагировал официальный белорусский лидер.

Глава государства осмотрел стрелковое вооружение, применяемое отрядами специального назначения, в частности, пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, гранатометы и ракетную установку. Лукашенко также посетил музей истории и боевой славы бригады.

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