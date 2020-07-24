Лукашенко рассказал о военной доктрине

/ Политика
Просмотров: 898

Военная доктрина является «основным документом» не только для белорусской армии, но и для страны в целом, заявил Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы президента

Выступая 24 июля в Марьиной Горке (Минская область) перед личным составом 5-й отдельной бригады специального назначения (фрагмент его выступления был показан в выпуске новостей на телеканале «Беларусь 1») он заявил, что «военная доктрина, вы понимаете, — это основной документ не только для Вооруженных сил (но, прежде всего, для Вооруженных сил), это документ для всей страны, как будем действовать в современных условиях, «если вдруг», если по-народному говорить. Это третья военная доктрина, разработанная исходя из ведения современных войн, опыта ведения современных войн».

«А вообще я где-то говорил, что мы три или четыре раза модернизировали наши Вооруженные силы, приспосабливая их к ведению войны в современных условиях. В 2018 году была принята новая военная доктрина. Она определяет, как и какие войны мы будем вести, если вдруг нам придется защищать наше отечество», — заявил официальный лидер.

Пресс-служба главы государства сообщает, что Лукашенко доложили об организационно-штатной структуре и основных задачах бригады, а затем он ознакомился с образцами вооружения, снаряжения и формой одежды подразделений спецназа.

Лукашенко поинтересовался у военнослужащих, насколько удобная и износостойкая форма. Солдаты и офицеры похвалили ее, сказав, что она сшита из «дышащей ткани» и хорошо носится.

«Главное, чтобы удобно было. Я помню ту форму [старого образца], особенно летом, — это муки грешные», — отреагировал официальный белорусский лидер.

Глава государства осмотрел стрелковое вооружение, применяемое отрядами специального назначения, в частности, пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, гранатометы и ракетную установку. Лукашенко также посетил музей истории и боевой славы бригады.

Читайте также:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Военная доктрина Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Отставка генерала Глода. Под новую военную доктрину нужны новые кадры

Отставка генерала Глода. Под новую военную доктрину нужны новые кадры

Призрак гибридной войны. Слабую Беларусь возьмут голыми руками

Призрак гибридной войны. Слабую Беларусь возьмут голыми руками

Новая Военная доктрина учитывает все варианты агрессии против Беларуси

Новая Военная доктрина учитывает все варианты агрессии против Беларуси

Лукашенко: последний рубль в бюджете — на безопасность народа

Лукашенко: последний рубль в бюджете — на безопасность народа