Лукашенко рассказал, кто может в Беларуси устроить майдан

По словам Александра Лукашенко, в Беларуси мало «майданутых».

Фото пресс-службы президента

Общаясь сегодня в бригаде спецназа в Марьиной Горке, он отметил, что всякие конфликты в настоящее время «начинаются с уличных протестов, демонстраций».

«На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — приводит слова Лукашенко «Пул первого».