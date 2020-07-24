Лукашенко рассказал, кто может в Беларуси устроить майдан

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По словам Александра Лукашенко, в Беларуси мало «майданутых».

Фото пресс-службы президента

Общаясь сегодня в бригаде спецназа в Марьиной Горке, он отметил, что всякие конфликты в настоящее время «начинаются с уличных протестов, демонстраций».

«На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — приводит слова Лукашенко «Пул первого».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Александр Лукашенко

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