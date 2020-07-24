Бывшему председателю правления «Белгазпромбанка», участнику президентской кампании-2020 Виктору Бабарико переквалифицировали одну из статей обвинения. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

20 июня Виктор Бабарико было предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса — ч. 2 ст. 431 (дача взятки), ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем) УК.

«Собранные по делу к настоящему времени доказательства – показания свидетелей и других обвиняемых, вещественные доказательства, иные документы и носители информации, полученные в ходе исполнения запросов об оказании правовой помощи от иностранных правоохранительных органов, дали основание для изменения и дополнения предъявленного обвинения», — говорится в сообщении отдела информации Генпрокуратуры.

В частности, «действия Бабарико по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 млн рублей и их распределению среди руководства ОАО «Белгазпромбанк», совершенные им как должностным лицом — председателем правления данного банка, переквалифицированы» — с ч. 2 ст. 431 (дача взятки) на ч. 3 ст. 430 (принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы).

Уголовным кодексом по ч. 3. ст. 431 предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

В новом обвинении конкретизированы отдельные обстоятельства вменяемых Бабарико преступлений, отмечается в сообщении Генеральной прокуратуры.

Новое обвинение было предъявлено Виктору Бабарико 24 июля. Эс-глава «Белгазпромбанка» находится под стражей в СИЗО КГБ.