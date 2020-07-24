Пара из Минска незаконно помогала легализоваться иностранцам в Беларуси

По данным правоохранителей, 33-летняя белоруска и 38-летний азербайджанец, временно проживающий в стране, использовали собственную фирму, чтобы незаконно оформлять граждан Азербайджана и Грузии на работу.

За данные услуги подозреваемые получали от каждого иностранца вознаграждение в размере от 200 до 400 долларов, сообщает пресс-служба МВД.

Роль женщины заключалась в незаконном оформлении документов на получение спецразрешения для формального трудоустройства иностранцев с последующим получением ими разрешения на временное пребывание в Беларуси. В свою очередь подельник подозреваемой занимался поиском клиентов.

На самом же деле иностранцы трудились на рынках и в заведениях общепита. При этом полученные с помощью жителей Минска разрешения помогали им избегать административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан.

Оперативники установили 10 фактов преступной деятельности, которая велась с 2017 года. В отношении белоруски и ее подельника было возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции.