Однокурсницу Путина без опыта в арбитраже назначили главой экономической коллегии Верховного суда

Совет Федерации назначил на должность заместителя председателя Верховного суда и главы экономической коллегии ВС судью Ирину Подносову.

Кандидатуру Подносовой в Совет Федерации внес президент Владимир Путин, вместе с которым она в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского университета имени Жданова, передает zona.media .

Несмотря на назначение главой экономической коллегии, Подносова не имеет опыта в арбитражной системе. С 1990-х годов она работала судьей в Лужском городском суде Ленинградской области и руководила им. Позже Подносова занимала руководящие должности в Ленинградском областном суде.

В 2018 году судью назначили председательницей Второго апелляционного суда, который рассматривает жалобы на решения других судов.