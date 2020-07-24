Около тысячи жителей Глубокого пришли на митинг Тихановской

Кандидат в президенты Светлана Тихановская 24 июля делает «большой тур» по Витебщине. В регионе проходят три митинга: в Глубоком, Новополоцке и Витебске. Вместе с ней с людьми встречаются представительницы поддержавших ее штабов — Вероника Цепкало и Мария Колесникова.

Фото: t.me/viktarbabarykaofficial

Глубокое — райцентр на западе региона с населением около 18 тысяч человек. Митинг тут назначили в 13:30 на площадке возле супермаркета «Белмаркет» на улице Ленина, пишет TUT.by .

Люди начали приходить еще до появления Тихановской, Цепкало и Колесниковой. На площади — несмотря на середину буднего дня — постепенно собралось примерно 1000 человек. Как сообщил местный житель, были не только глубочане, приехали и люди из соседних городов — Браслава, Постав, Миор, Шарковщины, Докшиц.

«Такого многочисленного митинга Глубокое и не припомнит», — считает один из глубочан.

Не всем даже хватило места на площади возле супермаркета, и часть горожан стояла на другой стороне улицы.

Митинг задержался на 10 минут. Когда из машины вышла Тихановская, ее встретили аплодисментами. «Девчонки, молодцы, спасибо вам! Ура!» — неслось из толпы.

Ведущий попросил поддержать аплодисментами Веронику Цепкало: 24 июля стало известно, что ее муж, экс-претендент в президенты Валерий Цепкало с детьми покинули Беларусь. По словам Вероники, Валерия собирались задержать, а ее саму — лишить родительских прав.

Светлана Тихановская, чьи дети сейчас также за границей, а муж в тюрьме, сообщила глубочанам, что ее семья пострадала от действий власти, но она уже ничего не боится: «Дети переживают, что папы долго нет дома. Мне больно и от их вопросов, и от того, в каких условиях находится Сергей в СИЗО. Но еще больнее мне от того, в какой ситуации оказались Беларусь и белорусы. Поэтому я уже не боюсь стоять здесь, как бы власть нас ни пугала».

Мария Колесникова отметила, что белорусы «устали от бардака и обмана»: «Мы должны додавливать власть любыми законными методами. Сейчас фиксируется каждая отписка, каждое недобросовестное выполнение своих обязанностей чиновниками. И 9 августа будет зафиксирована и обнародована каждая фальсификация. Каждое нарушение закона не исчезнет и не забудется. Но мы призываем не бояться властей, продолжайте показывать режиму свое несогласие. Не бойтесь физической угрозы. Не бойтесь милиции. Милиция — это всего лишь люди. А разве мы можем бояться людей?»

В первом городе своего «тура» по Витебщине женское «трио» провело час. В 16:30 команда должна быть в Новополоцке, а в 19:00 — в Витебске.