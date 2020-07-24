С 1 августа вырастут пособия на детей до трех лет

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С 1 августа в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, сообщает Минтруда.

Так, пособие на первого ребенка составит 427,84 рубля (сейчас — 405,48 рубля), на второго и последующих детей — 488,96 рубля (сейчас — 463,4 рубля), на ребенка-инвалида — 550,08 рубля (521,33 рубля). Это плановый пересмотр размера пособий в зависимости от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал.

Рост пособия зависит от того, как изменилась средняя зарплата за предшествующий квартал. Если она падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия.

Рост данного пособия по сравнению с перерасчетом 1 февраля составит 5,5%.
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Тэги: детские пособия Минтруда

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