Головченко: Государство не откажется от поддержки БМЗ

Государство не откажется от поддержки Белорусского металлургического завода, заявил премьер-министр Роман Головченко, посещая предприятие 24 июля.

Ответы премьер-министра на вопросы журналистов распространила пресс-служба правительства.

«Одна из основных сложностей предприятия — отсутствие собственного сырья для переработки, поэтому работает в основном с металлолом. Такая ситуация — наследие советских времен», — сказал Головченко.

Тем не менее, добавил он, на предприятия сложились неплохие технологические переделы (степень обработки продукции).

«Мы сейчас видим участки БМЗ, которые заточены полностью на экспорт, причем в ЕС. Это показывает, что будущее есть у предприятия», — считает Головченко.

По его мнению, на БМЗ нужно найти экономические пути оптимизации расходов и увеличения прибыли.

«Реструктуризация долгов происходит постоянно. Недавно был принят целый ряд решений по реструктуризации задолженности. Сегодня мы обсуждали следующие шаги, это нормальный процесс, никакой здесь нет чрезвычайщины», — заявил премьер-министр.

Он подчеркнул, что «государство не может уйти от поддержки БМЗ». «Это системообразующее и градообразующее предприятие, оно дает более 20% объема производства Минпрома. Поэтому, если тяжело, ему нужно помогать. По этому принципу живет весь мир», — отметил глава правительства.

По словам Головченко, предприятие в состоянии себя обеспечивать, однако мировые цены практически на весь ассортимент в течение последнего десятилетия постоянно находятся в состоянии турбулентности. «Поэтому БМЗ занимается тем, чтобы находить высокомаржинальные ниши», — сказал премьер-министр.